Internacional é derrotado pelo México em amistoso no Beira-Rio

No primeiro desafio do ano, o Internacional perdeu para a Seleção do México por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), em amistoso realizado no Beira-Rio. O Colorado até ficou com a bola, mas os mexicanos que marcaram os gols. No total, 43.011 torcedores acompanharam a partida e fizeram festa mesmo com o revés.

Agora, o próximo desafio do Clube do Povo é na estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Guarany, na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Magalhães Rossel, em Bagé. O clube não vence o Estadual desde 2016.

O jogo

Inter inicou a partida tentando controlar a bola, mas as melhores chances de gol foram do México. Portanto, ainda na primeira etapa, a seleção abriu 2 a 0. Aos 20, Ruvalcaba chutou firme na área e parou no goleiro Colorado. Sete minutos depois, Martínez avançou com espaço, ganhou de Vitão, mas Anthoni fez novamente uma boa defesa. Aos 33, os mexicanos chegaram pela esquerda em tabela de Gallardo e Ruvalcaba, que encontraram Lira dentro da área para abrir o placar.

Um minuto depois, quase o segundo dos visitantes, após Ruvalcaba sair cara a cara com o goleiro da casa, que fechou o gol mais uma vez. Aos 38, o Inter chegou bem com Enner Valencia pela esquerda. O atacante chutou cruzado e a bola saiu bem perto da meta.

Aos 40, outra grande chance do camisa 11, que ficou cara a cara com o goleiro, porém, sem muito equilíbrio, chutou em cima do mexicano. O segundo gol da seleção do México saiu aos 45, com Ruvalcaba, que avançou sozinho, invadiu a área e balançou as redes.

Na segunda etapa, o cenário inicou o mesmo, com o Colorado buscando o jogo e os mexicanos esperando em busca de um contra-ataque. Porém, sem grandes chances. Wanderson tentou de fora da área aos 20, mas Raúl Rangel defendeu sem dificuldades. Aos 26, mais uma chance do camisa 11. Dessa vez, o atacante recebeu de Alan Patrick e bateu para o gol, mas a bola parou novamente nas mãos do goleiro. Partida seguiu morna até o apito final.

INTERNACIONAL 0X2 MÉXICO

Amistoso – ‘Duelo de Gigantes’

Data: 16/01/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Pablo, 26’/1ºT), Clayton Sampaio, Vitão (Victor Gabriel, 14’/2ºT) e Aguirre; Rômulo (Luis Otávio, 28’/2ºT), Thiago Maia (Bruno Henrique, 14’/2ºT), Alan Patrick (Yago Noal, 28’/2ºT); Wesley (Vitinho, 15’/2ºT), Rafael Borré (Gustavo Santos, 28’/2ºT) e Enner Valencia (Wanderson, 15’/2ºT). Técnico: Roger Machado

México: Rangel; Castillo (Meraz, 10’/2ºT), Águila, Gallardo e Juárez (Victor Guzmán, 10’/2ºT); Montiel (Jeremy Márquez, 10’/2ºT), Erick Lira, José Ramírez e Efrain Álvarez (Muñoz, 25’/2ºT); Jorge Ruvalcaba (Fulgencio, 10’/2ºT) e Guillermo Martínez (Gilberto Mora, 40’2ºT). Técnico: Javier Aguirre

Gols: Érik Lira, 33’/1ºT (1-0), Ruvalcaba, 45’/1ºT (2-0)

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira

VAR: Daniel Nobre Bins

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.