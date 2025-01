Guilherme decide, e Santos vence Mirassol na estreia no Paulistão

O Santos estreou com vitória no Paulistão. No primeiro jogo oficial sob o comando de Pedro Caixinha, o Peixe sofreu diante do Mirassol, mas contou com uma atuação inspirada do goleiro Gabriel Brazão e do atacante Guilherme, que marcou dois gols. Assim, o time santista venceu por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Iury Castilho descontou para o Mira.

Com o resultado, o Santos somou os primeiros três pontos no Paulistão, mas ocupa o segundo lugar do Grupo B no critério de desempate com o Guarani. O Peixe volta a campo no próximo domingo (19), às 20h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, enquanto o Mirassol recebe o Água Santa, no mesmo dia, às 16h, no Estádio Campos Maia.

Peixe vence em noite de Guilherme e Brazão

O jogo foi movimentado desde o início. O Santos, sob novo comando, começou avançando a marcação e pressionando a saída de bola do Mirassol. Dessa forma, o Peixe tomou a iniciativa e criou chances com Soteldo e Guilherme, mas levou pouco perigo ao goleiro Alex Muralha. Por outro lado, Leão Caipira conseguiu encontrar espaço com saídas rápidas e teve as melhores oportunidades, incluindo quase o “gol que Pelé não fez”. Porém, a bola não entrou porque Gabriel Brazão foi o protagonista com grandes defesas.

Apesar da superioridade do Mirassol, o Santos saiu na frente do placar. No apagar das luzes na etapa inicial, Soteldo teve grande visão e deu passes nas costas dos zagueiros para Guilherme, que entrou livre na área e bateu de canhota para estufar as redes da Vila Belmiro pela primeira vez em 2025. Assim, o Peixe foi para o intervalo na frente do placar, mas o gol não trouxe muito ânimo para o time, que criou apenas duas chances em 20 minutos no segundo tempo.

A chuva apertou durante o segundo tempo. O gramado pesado contribuiu para o cansaço dos jogadores, ainda em início de temporada. Assim, as duas equipes criaram poucas oportunidades. O Mirassol, no entanto, ainda encontrava mais espaços para jogar nas costas da defesa santista. No fim, a estrela de Guilherme voltou a brilhar em cobrança de falta aos 40 minutos para sacramentar a vitória santista. Nos acréscimos, JP Chermont fez pênalti em Clayson, e Iury Castilho descontou para dar números finais ao jogo.

Santos 2 x 1 Mirassol

1ª rodada do Campeonato Paulista

Data: 16/01/2025

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo, min. 16’/2ºT), Luan Peres e Escobar (Souza, min. 16’/2ºT); Rincón (João Schmidt, min. 25’/2ºT), Diego Pituca e Lucas Braga (Thaciano, min. 10’/2ºT); Soteldo (Leo Godoy, min. 10’/2ºT), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges, min. 36’/2ºT), Jemmes, João Victor e Zeca (Reinaldo, min. 14’/2ºT); Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim (Clayson, min. 14’/2ºT); Iury Castilho, Guilherme Pato (Negueba, min. 0’/2ºT) e Davó (Roni, min. 17’/1ºT). Técnico: Eduardo Barroca

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Gols: Guilherme, aos 47′ do 1ºT (1-0); Guilherme, aos 40′ do 2ºT (2-0); Iury Castilho, aos 50′ do 2ºT (2-1)

Cartões amarelos: Escobar e Luan Peres (SAN); Neto Moura, Reinaldo e Danielzinho (MIR)

