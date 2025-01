Luiz Gustavo lamenta empate do Vasco em São Januário pelo Carioca

Na noite desta quinta-feira (16), o Vasco empatou sem gols com o Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O volante Jair desperdiçou um pênalti na reta final do jogo. Mesmo com os reforços de atletas do elenco principal, um dos destaques da equipe foi o jovem zagueiro Luiz Gustavo, que lamentou o resultado em casa e visou a primeira vitória na temporada.

“Infelizmente, não saímos com o resultado. A gente trabalhou muito bem durante a semana. Estamos trabalhando forte para sair com os três pontos, mas hoje a vitória não veio. É continuar trabalhando e fazer excelente próximo jogo para sair com a vitória”, disse a Vasco TV.

Luiz Gustavo tem apenas 18 anos, e no jogo desta quinta fez dupla de zaga com Souza, que tem quase o dobro da sua idade, 35 anos. O jovem atleta, aliás, realizou sua segunda partida consecutiva como titular no profissional do Cruzmaltino.

Por fim, com dois pontos na tabela, o Vasco volta a campo no próximo domingo (19), às 19h (de Brasília), contra o Boavista, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O duelo acontecerá, às 19h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.