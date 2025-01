Caixinha aprova atuação do Santos na estreia, mas ainda busca ajustes

O técnico Pedro Caixinha ficou satisfeito com a atuação do Santos, na vitória diante do Mirassol por 2 a 1, nesta quinta-feira (16/01), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O treinador aprovou a atuação do Peixe, principalmente no primeiro tempo, onde a equipe foi bem ofensiva, mesmo dando muito espaço para o adversário atacar. Contudo, na visão do comandante, ainda é preciso fazer ajustes.

“Não foi uma vitória fácil. Assumiu o jogo na segunda parte e dificultou. O primeiro tempo da equipe foi claramente a imagem do que o Santos represente. Mas não há agressividade sem risco. Situações menos coordenadas deixa a equipe exposta. Aliás, vai acontecer mais vezes. Precisamos ajustar o meio-campo do ataque. Isso resultou que das 19 situações, todas ocorreram no começo. Jogo de bola no campo de ataque. Essa primeira parte foi boa, fomos recompensados. Reproduziu nossos comportamento”, disse Caixinha, que prosseguiu.

“Há algo positivo: o comportamento da equipe mesmo sem condições, queria ir para frente. Controle do jogo. Tentava falar com eles. Quando não temos condições, temos que saber dar alguns passos para o rival para saber explorar. Rival jogava com prazer por dentro e fora. Mas a única coisa que não gostei foi termos levado gol. Pênalti poderia ter sido evitado”, completou.

Caixinha não projeta estreia de reforços

Aliás, esperando por mais reforços, o treinador não projetou quando as últimas contratações vão estrear. Afinal, Tiquinho Soares já trabalha no CT Rei Pelé, enquanto Barreal é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato. Contudo, eles não tem data para atuar com a camisa do Peixe ainda.

“Nosso próximo foco, é o jogo contra a Ponte Preta. Tiquinho e Barreal não estarão. São processos complexos em termos documentais e médicos. Até esse momento, vamos ter que ter paciência. O foco é o próximo jogo. Teremos o mesmo grupo de jogadores. Quem ganha um jogo, começa a ganhar 50% do outro. Colocamos os 3 troféus das competições que vamos disputar. Vamos perder e ganhar, só podemos prometer que seremos animais de competição e orgulhosos de defender essa camisa, para que os torcedores se sintam representados. Isso que esperamos. Jogo a jogo”, falou o treinador.

Veja outras respostas do técnico

Saídas de Soteldo, João Basso e Escobar

“Soteldo se apresentou com uma entorse, pedimos que fizesse um esforço por dez minutos. Mas deu a assistência. Condicionou a primeira alteração. Depois, João Basso e Escobar saíram por estarem cansados, não queríamos lesão. Já tínhamos a quinta feita quando Gabriel (Brazão) se lesionou. Guilherme e JP Chermont também cansaram.”

Gil fora”

“Todos os jogadores são iguais perante as regras. Mas minhas palavras foram: só tenho a elogiar o sacrifício e entrega ao longo desse período de treino. Em casa, escolhemos 23. Não foi o único a ficar de fora. As decisões serão sempre em prol do grupo. Nunca olhando nomes. Respeito muito o Gil, tal qual respeito os outros. Quando vamos fora, serão 24. Aliás, o banco só tinha um goleiro, prefiro arriscar. São decisões a tomar e assumir.”

Quando o time estará 100%

“Não vamos nunca chegar ao mesmo 100%. No domingo, será outro. Mas precisamos evoluir. Vamos identificar. Dois dias temos? Trabalharemos em cima de dois dias. Orientação é sempre de querer melhorar sem perder nossos comportamentos de vista. Controlar melhor o jogo.”

