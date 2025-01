Ex-mulher expõe Cassiano, ex-Internacional, por dívida de pensão alimentícia: ‘Que passe vergonha’

Letícia Nogueira usou as redes sociais para desabafar sobre os conflitos recentes com Cassiano, atacante do Casa Pia AC (POR), por dívida de pensão alimentícia. Mãe de Bella, filha do jogador, de nove anos, a designer contou que o atleta tem ”se achado na razão” de não arcar com o pagamento de janeiro, visto que a criança está passando férias com ele em Lisboa.

“O que se faz com pai que deve pensão e acha que está no seu direito, que tem razão? A criança está lá de férias, mas eu já expliquei, já tive paciência, mas acabou. Em janeiro a gente paga matrícula do colégio, a mensalidade, e tem um custo ainda maior. Não é porque a criança não está comigo comendo, que não tenho conta pra pagar (…)”, iniciou.

“Engraçado que esse tipo de pai, de ser humano, acha que vivo do dinheiro dele, como se a criança não tivesse gastos. Só quem tem papel de pai e mãe presente sabe o quanto custa uma criança dentro de casa”, prosseguiu Letícia em seu Instagram.

Gastos com a filha

Ainda segundo o relato, Cassiano alega que ‘tem abatido’ o valor com gastos exigidos pela filha no período de férias em Portugal. Letícia, porém, contesta a versão do jogador sobre os custos com Bella.

“Só um desabafo mesmo. Esse tipo de pessoa quero mais que passe vergonha como se passasse necessidade e precisasse disso. Mas ele faz isso para implicar, pois está vendo que estou feliz e está incomodado. Está dizendo pra mim que está gastando, ligo e está só em casa, não faz um, passeio. Por isso que ela quer voltar. A matemática não bate”, desabafou.

Cassiano no futebol

O centroavante chegou ao Casa Pia, de Portugal, em 2024 após breve passagem pelo Avaí – entre julho e setembro. O vínculo do brasileiro com o clube português tem vigência até o meio de 2026. Cassiano marcou seis gols e contribuiu com uma assistência em 15 partidas pela equipe.

Com passagens pelo time B e profissional do Internacional, o jogador deixou o futebol brasileiro pela primeira vez em julho de 2015 para defender o Gwangju FC, da Coréia do Sul, mas retornou ao fim da temporada.

A primeira passagem pelo futebol português, de onde praticamente não saiu mais, aconteceu pelo Boavista em 2019. De lá para cá, passou por clubes como Vizela, Estoril e, agora, Casa Pia.

