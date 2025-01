Manchester City anuncia renovação de contrato de Haaland

O Manchester City anunciou a renovação de contrato de Erling Haaland até junho de 2034. De acordo com o portal “The Athletic”, o novo vínculo eliminou todas as cláusulas de rescisão do acordo anterior e é considerado “um dos contratos mais lucrativos da história”

Vale lembrar que o atacante tinha contrato até 2027. Contudo, clubes como Real Madrid e Barcelona tinham interesse em contar com o atleta nas próximas temporadas. Caso cumpra o acordo até o fim, o norueguês pode permanecer no clube inglês até completar 34 anos.

“Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero agradecer ao Pep (Guardiola), sua comissão técnica, meus companheiros e todos no clube, pois me ajudaram muito nos últimos anos. Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucesso”, disse Haaland ao site oficial do City.

O jogador custou aos cofres do clube cerca de 60 milhões de euros. Ele chegou do Borussia Dortmund em 2022 e já soma 111 gols em 126 jogos com a camisa azul.

Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

Além disso, o atacante já tem cinco títulos na equipe comandada por Pep Guardiola: duas edições da Premier League, uma Champions, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa.

