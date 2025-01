Orlando Ribeiro vê Corinthians crescendo na Copinha e mira jogo contra o Ituano

O Corinthians encara o Ituano nesta sexta-feira (17/01), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão vem fazendo grande campanha até aqui e também vem de uma goleada em cima do Vila Nova, na última fase. E em conversa para o J10, o técnico Orlando Ribeiro acredita que sua equipe vem evoluindo a cada partida.

“A equipe vem melhorando a cada jogo. Estamos num momento que dois fatores são importantes. A recuperação física de um jogo para outro e a estratégia que vamos utilizar. Acredito que os meninos estão assimilando a cada jogo e sentimos que estamos melhor. O mental é fundamental neste momento. Porque quando você esta mais desgastado, cansado, tende a ter dificuldade para pensar o jogo. Eles estão indo bem e o resultado aparece. Quatro gols contra o Vila Nova, então ajuda para o próximo jogo”, disse o treinador.

Agora, o Corinthians encara o Ituano, equipe que Orlando Ribeiro e os jogadores conhecem muito bem.

“Realmente, fizemos um amistoso com o Ituano. Mas é aquilo. A gente conhece eles e eles conhecem a gente. Então é um jogo de detalhes, muito mental. Agora é procurar em alguma análise o que precisa ser feito para sair com a vitória”, completou Orlando Ribeiro.

Orlando Ribeiro comenta presença dos ídolos no vestiário do Corinthians

Por fim, uma das ações feitas pelo Timão nesta Copinha é trazer ídolos do clube para falar com os mais jovens antes das partidas. Nomes como o ex-goleiro Ronaldo e o meia Neto já palestraram para os atletas minutos antes dos embates. Na visão do treinador, esta conversa é muito importante para motivas os jogadores.

“Importante a presença dos ídolos. Principalmente no vestiário, antes do jogo, do aquecimento. Porque eles conseguem passar, sintetizar, em poucas palavras o que eles fizeram para serem ídolos. Isso faz com que os meninos tenha o exemplo vivo e próximo deles. Todos que vieram nos ajudaram bastante. E continuando essas palestras para nós é fundamental”, finalizou.

