Léo Pereira desfalca Flamengo em reta final nos EUA e precisa voltar ao Brasil

O Flamengo informou, na tarde desta sexta-feira (17), que o atleta Léo Pereira, presente na pré-temporada do clube nos Estados Unidos, foi liberado da delegação para tratar de um problema pessoal no Brasil. O zagueiro, aliás, retorna ao país já nesta sexta-feira.

De acordo com informação do “Goal” e confirmada pelo Jogada10, o zagueiro sofreu a perda de um familiar. Por isso, o Flamengo resolveu liberar o jogador. Assim, ele não fica à disposição para o amistoso contra o São Paulo, no domingo, pelo FC Series.

Na última quinta-feira, Léo Pereira não treinou junto com o elenco. Ao lado de Arrascaeta, ele fez atividades na academia e não compareceu a campo. O zagueiro ficou fora por gestão de carga, mas treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. Do outro lado, Arrascaeta vem fazendo um trabalho especial. Como não está no mesmo nível físico do restante do grupo após uma artroscopia no joelho direito no fim de 2024, ele tem treinos específicos para tentar não sofrer mais com tantas lesões em 2025.

Mais cedo, o Flamengo anunciou que os zagueiros Pedro Fachinetti e Cleiton vão integrar o time principal dos Estados Unidos. A medida, afinal, supre a ausência de Léo Pereira. Além deles, o meia Lucas Vieira também estará presente na equipe do técnico Filipe Luís. A vinda dos atletas não tem relação com a saída forçada do defensor.

O elenco principal do Flamengo entra em campo neste domingo (19), às 17h (de Brasília), contra o São Paulo, pela FC Series. Do outro lado, o próximo compromisso pelo Estadual será no mesmo dia, às 19h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu. Neste caso, o Rubro-Negro usará seu plantel “alternativo”.

