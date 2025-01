Arsenal x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tentativa de alcançar o líder Liverpool, o Arsenal volta a campo neste sábado (18), às 14h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League, diante do Aston Villa, no Emirates Stadium. Assim, os visitantes tentam entrar no G4 da competição nacional.

Nesse sentido, a diferença do Aston Villa, que ocupa a 7ª colocação, para o Newcastle é de apenas três pontos (38 x 35). Já os Gunners somam 43 pontos, quatro a menos que os Reds, entretanto com uma partida a mais.

Onde assistir

O confronto deste sábado (18) terá a transmissão da Disney+ Premium (streaming).

Como chega o Arsenal

Para a partida, o técnico Mikel Arteta segue sem a presença de Gabriel Jesus, que sofreu grave lesão no ligamento cruzado anterior e ficará de fora pelo restante da temporada. Além disso, Bukayo Saka (tendão da coxa), Ethan Nwaneri (músculo), Ben White (joelho) e Takehiro Tomiyasu (joelho) também desfalcam a equipe.

Como chega o Aston Villa

O comandante Unai Emery não deve contar com o zagueiro brasileiro Diego Carlos, que pode deixar o clube e acertar com o Fenerbahçe, da Turquia. Por fim, Pau Torres (pé), Ross Barkley (panturrilha) e John McGinn (coxa) estão no departamento médico.

Arsenal x Aston Villa

22ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 14h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Gabriel Martinelli, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Aston Villa: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Chris Kavanagh (ING).

VAR: John Brooks (ING).

