Flamengo vai enfrentar a Portuguesa-RJ em Uberlândia pelo Carioca

Além de jogar em Brasília contra o Volta Redonda, o Flamengo também vai entrar em campo com time principal fora do Rio de Janeiro. O time comandado por Filipe Luís vai enfrentar a Portuguesa, no Parque do Sabiá em Uberlândia, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Carioca.

A partida diante da Portuguesa está marcada para o dia 5 de fevereiro, três dias depois da final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Afinal, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve atualizar o local do jogo em breve.

O Flamengo ainda tem outras duas partidas confirmadas fora do Rio de Janeiro. A equipe alternativa enfrenta Nova Iguaçu, no Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada, e Bangu, no Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela quarta rodada.

Com um ponto em duas rodadas, o Flamengo é nono colocado no Campeonato Carioca. Do outro lado, a Portuguesa-RJ é sexta, com três pontos ganhos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.