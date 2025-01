Corinthians x Ituano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

O Corinthians enfrenta o Ituano nesta sexta-feira (17/01), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão chega nesta fase da competição após despachar o Falcon e o Vila Nova nos jogos anteriores. Já o Galo de Itu passou por Sfera e Fortaleza para chegar neste momento do torneio. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo. A Jornada Esportiva começa às 20h30, sob o comando de Gabriel Belmonte. E assim que a bola rolar, a narração é de Christopher Henrique.