Flamengo define valor para vender Lorran a clube russo

O CSKA Moscou, da Rússia, ainda tem interesse em contratar Lorran, do Flamengo. Em meio às negociações, a diretoria do Rubro-Negro está disposta a vender o atleta e definiu o valor para abrir negociação. O clube carioca pensa em R$ 60 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Aliás, empresários de Lorran e dirigentes do CSKA negociam há semanas formas que o clube russo possa convencer o Flamengo a abrir negociação. No entanto, até o momento, as propostas da equipe europeia ainda não agradaram os cariocas. Assim, os russos preparam a terceira proposta pelo atleta.

A primeira oferta do CSKA por Lorran foi de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador. Dono de 70% (Madureira tem 30%), o Flamengo ficaria com apenas 2,8 milhões de euros (R$ 17,4 milhões). Entretanto, o Rubro-Negro recusou. Portanto, os russos aumentaram a proposta para 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) pelos mesmos 100%, porém o Fla voltou a dizer “não”.

Lorran soma 33 jogos e dois gols marcados pelo Flamengo. Ele se profissionalizou em 2023 e tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, aos 16 anos, em 24 de janeiro de 2023, no empate com o Bangu.

O atacante, aliás, entrou em campo na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Boavista e também no empate com o Madureira. Ele, por sua vez, não viajou com o elenco principal para a pré-temporada e disputará as primeiras partidas do Estadual.

