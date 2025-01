Filho mais velho de Neymar tem encontro com a irmã caçula, Helena

O filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, teve um encontro com a sua mais nova, Helena, de cinco meses. O registro foi feito pela mãe do primogênito do craque, Carol Dantas, na última quinta-feira (16). A iniciativa partiu da primeira namorada do craque e a mãe de Helena, a influenciadora Amanda Kimberlly, e a postagem foi acompanhada de elogio de diversos internautas.

Filhos de Neymar vivem em harmonia

Carol Dantas, aliás, tem o hábito de promover encontros, passeios e viagens de seu filho, Davi Lucca, com Mavie, sua irmã do meio. Vale lembrar que a menina é fruto de relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi, sua atual namorada. Além disso, Valentin, que é filho mais novo de Carol Dantas em seu casamento com Vinícius Martinez, também está constantemente presente. Em algumas das fotos Mavie brinca em clima familiar com Davi e Carol.

Em um comentário na postagem que registrou uma viagem a Barcelona, a ex-namorada de Neymar destacou a sua semelhança com seu filho mais velho.

“Gente, estava vendo agora aqui os meus Stories. Os Stories que postei, em que eu estava no frio, está todo mundo falando que está a cara do Davi. Está todo mundo perguntando! ‘Uma hora acho que é o Davi, outra hora que é você e depois o Davi’. Realmente está muito parecido e pareço muito o Davi. Está um frio tão grande aqui, que não sei como os meninos treinam futebol nesse frio”, indicou Carol.

“Sério! Eu coloco várias térmicas, luvas, bufandas [cachecol] e tudo. Mesmo assim, tenho tanto frio que não sei. Aqui em casa tem aquecedor, mas mesmo assim, durmo toda empacotada e cheia de roupa. E cheia de pijama quentinho e blusinha, porque tenho muito frio e estou ficando gripadinha. Vou tomar um chazinho agora”, concluiu Carol Dantas.

Em uma entrevista recente ao novo canal de Romário, Neymar frisou a felicidade de ser pai de meninas. Por sinal, a terceira, que é mais um fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, está a caminho. No atual cenário, o craque vive com Mavie, mas está frequentemente em contato com Helena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.