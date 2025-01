Internacional recebe consulta de Tigres, do México, pelo volante Rômulo

O Tigres, do México, fez contato com o Internacional para demonstrar seu interesse pelo volante Rômulo. O clube gaúcho confirmou a movimentação, mas indicou que em um primeiro momento recebeu apenas uma sondagem. A informação é da “Rádio Guaíba”. O Colorado vê o atleta como uma peça importante do elenco e sinaliza que não vai facilitar em caso de uma possível saída.

O Inter tem a intenção de criar uma boa relação com o clube mexicano. Isso porque tem interesse na contratação de um dos seus jogadores, o zagueiro Samir, ex-Flamengo. Qualificar o setor defensivo é uma das prioridades do Colorado. Por isso, entende que pode utilizar esse interesse do Tigres em Rômulo como um trunfo para progredir nas tratativas com o defensor brasileiro.

Rômulo encerrou a temporada com prestígio. Afinal, ele foi titular em 27 das suas 47 partidas na temporada. A avaliação é que o volante aproveitou as oportunidades no período em que Fernando foi ausência no time na reta final de 2024 por uma série de lesões. Mesmo sendo considerado reserva, o camisa 40 esteve no time que iniciou 20 dos 30 jogos no Campeonato Brasileiro.

Assim, o clube vê o meio-campista como um potencial titular absoluto no futuro. Vale relembrar que o Inter é dono de 60% dos direitos econômicos de Rômulo, os outros 40% pertencem ao Athletic, de Minas Gerais, seu antigo clube. O volante passou a defender o Internacional a partir de abril de 2023, quando se encerraram os campeonatos estaduais. Até aqui são 72 partidas e um gol marcado.

Panorama do Internacional no mercado

Até aqui, o Inter fechou a contratação do volante Ronaldo, que atuou pelo Juventude na última temporada. Outro reforço é o atacante Vitinho, que chega por empréstimo com duração de seis meses junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Há um acerto com o Celtic, da Escócia, pela aquisição em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei, mas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial. Ainda há tratativas avançadas pelo retorno do zagueiro Kaíque Rocha, que está livre no mercado após não renovar o contrato com o Athletico-PR.

