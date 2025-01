Novo comentarista da Globo celebra fim das obras em sua mansão

O ex-jogador Denílson vive um início de ano extremamente positivo com sua ida para a Globo, além do término da reforma de sua mansão. O novo comentarista da emissora da família Marinho e a sua esposa, Luciene Camargo, deram início às obras há pouco mais de um ano. O imóvel de luxo localizado no condomínio Alphaville, em Barueri, está na etapa da adição de alguns acessórios como lustres e pinturas. O casal também aguarda a chegada dos móveis.

Apesar de o arquiteto ainda não ter concluído o projeto que lhe foi pedido, o comunicador já aproveita a área de lazer da casa. Ele já deu um pulo na piscina, que tem a possibilidade de ser aquecida, inclusive com hidromassagem à disposição. Denilson ainda pediu a instalação de uma TV imensa em uma das paredes que contornam a piscina para poder assistir aos jogos e acompanhar shows dos amigos da música.

Outras mudanças na residência

Neste sentido, o comentarista solicitou a adição de um palco no jardim para receber os artistas, principalmente os pagodeiros e os cantores de sertanejo, como seus cunhados Zezé di Camargo e Luciano. A sua intenção é permitir que eles se apresentem em festas ou confraternizações.

A parte de lazer se conecta às áreas gourmet e de visitas. Em tal espaço há o predomínio do mármore, inclusive na decoração. Denílson e a esposa também escolheram uma porta impactante em sua entrada, com seis metros de altura. O ex-jogador e a companheira optaram por realizar outras modificações na mansão. Um exemplo é a transformação do home teather em sala de cinema, alteração pensada nos filhos que já estão na fase da adolescência.

“Acho que meus filhos vão adorar, vão poder receber os amigos aqui em casa e será só diversão”, esclareceu o comunicador.

Mudança para a Globo e novos projetos na emissora

Denílson deixou a Band após quase 15 anos de trajetória. Além disso, com a mudança de empresa de comunicação, ele abriu mão de um contrato que era válido até março de 2027.

“Fui muito feliz aqui. Entrei na Band como um menino e saio como um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos os meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos”, detalhou emocionado o ex-jogador em seu discurso de despedida.

A Globo oficializou a chegada de Denílson no dia 6 de janeiro. Assim, ele terá participação em um programa do SporTV e ainda vai atuar na edição de São Paulo do Globoesporte. Ainda há a possibilidade de a emissora escalar o ex-atleta para transmissões dos jogos da Seleção Brasileira. Por sinal, em seu novo emprego, ele receberá o dobro de salário que tinha na Band.

