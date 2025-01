Léo Batista tem tumor no pâncreas diagnosticado e está na UTI

O jornalista Léo Batista, da TV Globo, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. O Hospital Rios D’Or, onde o comunicador está internado desde o dia 6 de janeiro, divulgou a informação.

“O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D’Or no dia 6 de janeiro, apresentando quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas”, informou o boletim médico.

A família do apresentador optou por não comentar o assunto inicialmente. No entanto, diante do vazamento da informação, autorizou o hospital a divulgar o boletim médico.

Léo Batista está na Globo há mais de 50 anos e é um dos funcionários mais antigos da emissora. Ele cobriu 13 Copas do Mundo e 13 Olimpíadas. Além disso, apresentou o Jornal Nacional em 1970 e 1990, e também os programas Globo Esporte, Esporte Espetacular e Gols do Fantástico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.