Fluminense x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de dois tropeços nas primeiras rodadas do Carioca, o Fluminense volta a campo neste sábado (18), às 19h (de Brasília), diante do líder Maricá. Assim, o confronto acontece em Moça Bonita, Bangu, visto que o Maracanã segue fechado para aprimorar o gramado para a sequência da temporada.

Dessa forma, o Tricolor empatou, sem gols, na estreia contra o Sampai Corrêa e perdeu por 1 a 0 para o Volta Redonda, fora de casa. O Tsunami, por sua vez, surpreendeu o Botafogo por 2 a 1 e triunfou diante do Boavista por 1 a 0, alcançando o primeiro lugar.

Onde assistir

O confronto deste sábado (18) terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Fluminense

Ainda com a equipe alternativa, comandada por Marcão, o Tricolor tenta encontrar o caminho das vitórias na temporada de 2025. Nesse sentido, Ignácio, Guga, Juan Freytes e Nonato seguem à disposição, enquanto Manoel estará de fora após expulsão contra o Volta Redonda. Além disso, Riquelme Felipe e Isaque, destaques do sub-17, seguem no time titular.

Como chega o Maricá

Com uma campanha surpreendente neste início, o Tsunami não terá grandes mudanças para enfrentar mais um dos grandes do Carioca. Dessa forma, a única mudança trata-se da volta de Mizael, que foi expulso na estreia contra o Botafogo e tende a retornar à equipe titular. Por fim, os comandados do técnico Reinaldo tentam emplacar uma nova zebra como foi contra o Glorioso.

Fluminense x Maricá

3ª rodada da Taça Guanabara

Data e horário: 18/01/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Moça Bonita, Rio de Janeiro

Fluminense: Vitor Eudes; Guga, Gustavo Cintra, Ignácio, Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago), Isaque, Riquelme Felipe, Paulo Baya, João Neto. Técnico: Marcão

Maricá: Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro, João Victor; Ramon Batista, Magno Souza, Denilson, Johan Mina; Hugo Borges, Jefferson Da Silva. Técnico: Reinado Oliveira.

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri

VAR: Philip Gerog Bennett

