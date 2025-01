Corinthians é mantido e 13 clubes abandonam torneio Sub-15 após caso de aliciamento

A Copa Votorantim, um dos maiores torneios da categoria Sub-15 do Brasil, teve que ser remodelada. O torneio que começou nesta sexta-feira (17), teve 13 baixas após o Corinthians ser mantido como participante. O Timão está envolvido em protestos dos outros clubes por conta de um caso de aliciamento com um jogador de 14 anos do Palmeiras.

O Verdão, junto com o São Paulo, Santos, Cruzeiro, América-MG, Juventude, Goiás, Sport, Fortaleza, Ferroviária, Guarani e Bahia, clubes do Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro, boicotaram o torneio. Além deles, o Novorizontino também se retirou.

O Movimento optou por excluir o Corinthians do grupo. O clube nega o aliciamento. Dos participantes originais, só ficaram o Timão, o Votoraty e a Seleção de Votorantim. Para completar o torneio, a organização outros nove clubes paulista para participar: Aster, Inter de Limeira, Lemense, Noroeste, Paulínia, Prata da Casa, Rio Branco, São Bento e União São João.

Como alguns clubes já estavam em São Paulo. Palmeiras, São Paulo Santos se organizaram para fazer uma competição paralela. Sport, Fortaleza e Bahia se juntam ao trio para a realização da Copa SP-Nordeste.

