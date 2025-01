Líder do Alemão, Bayern passa pelo Wolfburg, em Munique

Com o apoiador Goretzka fazendo dois gols, o Bayern venceu o Wolfsburg, neste sábado (18/1), pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, por 3 a 2. O jogo na Allianz Arena, em Munique, teve os Bávaros bem superiores e construindo merecidamente a vitória. Além dos gols de Goretzka, o Bayern marcou com Olise e ainda teve um gol anulado, de Kimmich. Amoura, sempre muito perigoso, fez os gols do Wolfsburg.

O Bayern chega, assim, aos 45 pontos, mantendo frente sobre o vice-líder, e atual campeão, Leverkusen. Já o Wolfsburg, que sonhava em encostar no G4 (zona da Champions), é o sétimo, com 27 pontos.

Goretzka eficaz

O Bayern saiu na frente aos 20 minutos, após fazer marcação alta e recuperar a bola. Goretzka recebeu no meio de campo, avançou e arriscou de fora da área e a bola morreu no canto direito do goleiro Grabara. Contudo, aos 24 minutos, o Wolfsburg empatou numa jogada ensaiada. Primeiramente, deu a entender que iria dar um chuveirinho. Porém, fez o ataque pelo chão. Gerhardt recebeu na área, mas foi bloqueado. A sobra ficou com Amoura, que bateu sem chance para Neuer.

Contudo, aos 39, Olise fez boa jogada em lance próximo à área pela direita, cortando para o meio, mas chutando fraco. Mas o goleiro Grabara foi mal. Tocou a bola, mas deixando entrar. Falha feia. O Bayern quase ampliou em chute de Kane e, depois, fez um gol com Kimmich, mas foi anulado. Afinal, o apoiador fez o gol com o braço.

Bayern assegura a vitória

Logo no início do segundo tempo, Olise cobrou falta pela esquerda na cabeça de Goretzka, que fez seu segundo gol na partida e ampliou a vantagem do Bayern. Mais tarde, Goretzka falharia na marcação e deu a chance para Amoura finalizar com extremo perigo. Felizmente o Bayern tem Neuer, que voou e fez a grande defesa do jogo.

Porém, aos 43, Davies perdeu bola boba no meio de campo e o português Tiago Tomás fez grande jogada, cortando dois marcadores e lançando Amoura no meio da área. Amoura deu um toquinho que matou Neuer e colocou fogo no jogo. Mas quem quase marcou nos acréscimos foi o Bayern, com Gnabry. Fim de jogo e 3 a 2 no placar

Jogos da 18ª rodada do Alemão

Sexta-feira (17/1)

Eintracht 2×0 Borussia Dortmund

Sábado (18/1)

Bayern 3×2 Wolfsburg

Heidenheim x St.Pauli

Holstein Kiel x Hoffenheim

Stuttgart x Freiburg

Bochum x Leipzing

Leverkusen x M’Gladbach – 14h30

Domingo (20/1)

Union Berlin x Mainz 05 -11h30

Werder Bremen x Augsburg – 13h30

