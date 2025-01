Ipswich Town x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da 22ª rodada da Premier League 2024/25 continuam neste domingo (19). Ipswich Town e Manchester City se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Porman Road. Enquanto os Citizens querem voltar a figurar nas primeiras posições, os donos da casa precisam somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Ipswich Town

O Ipswich tem pela frente mais um duelo complicado no caminho do seu objetivo, que é claro: permanecer na elite do futebol inglês. A equipe está na 18ª posição, que abre a zona de rebaixamento, com os mesmos 16 pontos do Wolves, primeiro time fora da degola. O time respirou na Premier League após duas rodadas sem perder, com uma vitória e um empate, mas acabou sendo derrotado em casa para o Brighton na rodada passada.

Além disso, o Ipswich terá uma série de desfalques para o jogo deste domingo. Kalvin Phillips, emprestado pelo City, não poder ir a campo. Ao mesmo tempo, Conor Chaplin, Chiedozie Ogbene, Axel Tuanzebe e Sammie Szmodics, lesionados, completam a lista de desfalques. A única dúvida fica por conta de Omari Hutchinson, recuperado de lesão, mas ainda sem ritmo de jogo.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City parecia ter recuperado seus dias de glória, com vitórias consecutivas, porém teve mais um tropeço na rodada passada e ficou no empate por 2 a 2 com o Southampton, em Manchester. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola começou esta 22ª rodada na 7ª posição, mas acabou sendo ultrapassado pelo Aston Villa, e está em 8º, com 35 pontos. A diferença para o Chelsea, primeiro na zona de classificação para as próximas competições europeias, é de dois pontos. Porém, os Blues ainda entram em campo nesta rodada e podem manter a distância para os Citizens.

A boa notícia, no entanto, é que Guardiola não terá baixas de última hora para o jogo deste domingo. Porém, os lesionados Rodri, Oscar Bobb, Ruben Dias e John Stones, seguem fora de combate. Além disso, Kyle Walker, que pediu para deixar o clube, está afastado das partidas do City.

Ipswich Town x Manchester City

22ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 19/01/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Porman Road, em Ipswich (ING).

Ipswich Town: Walton; Woolfenden, Godfrey, Greaves; O’Shea, Cajuste, Morsy, Davis; Hutchinson, Delap, Philogene. Técnico: Kieran McKenna.

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Sam Barrott (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

