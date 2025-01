Atlético e Cruzeiro ficam no empate sem gols, pela FC Series

Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram um clássico quente, mas sem gols neste sábado (18/01), no Inter&Co Stadium, na Flórida, pela FC Series, torneio de pré-temporada. A rivalidade, mesmo sendo um amistoso, entrou em campo e fez com que o clima ficasse quente em boa parte da partida. Contudo, entre brigas e encaradas, as duas equipes não conseguiram criar tanto, parando nos goleiros e o primeiro clássico mineiro de 2025 terminou em 0 a 0.

Primeiro tempo com clima quente

De amistoso, o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro não teve de nada. Pelo menos no primeiro tempo. A partida começou com muitas faltas duras e reclamações dos dois lados. O primeiro tumulto começou com Lyanco que entrou forte em Marlon e depois reclamou da ”cena” feita pelo lateral-esquerdo. Contudo, o jogador da Raposa não gostou da atitude do zagueiro e um empurra empurra começou. Alguns minutos depois, foi a vez de William entrar duro em Bernard e iniciar uma nova confusão.

E o futebol?

De futebol, a primeira chance veio aos 22 minutos, com Hulk chutando de fora da área e colocando a bola pela linha de fundo. Aos 34, em jogada envolvendo, Eduardo e Dudu, William mandou a bola rente à trave do Atlético. Por fim, nos instantes finais da primeira etapa, Gabigol saiu frente á frente com Everson, mas o goleiro fez grande intervenção. Ainda deu tempo do Galo assustar nos segundos finais, mas ninguém conseguiu finalizar na meta de Cássio. Pouco futebol e muita briga no primeiro tempo do clássico mineiro.

Cruzeiro melhor no segundo tempo

Diferente do amistoso contra o São Paulo, o Cruzeiro voltou com o mesmo time para a etapa final, querendo vencer o clássico. Aliás, o resultado quase deu certo nos primeiros minutos. Afinal, Dudu arrancou pela esquerda e acionou Gabigol, mas o camisa 9 não alcançou a bola. No lance seguinte, em jogada de escanteio, Eduardo cabeceou e obrigou Everson a fazer grande defesa. Contudo, a melhor chance aconteceu aos 10 minutos. Gabigol saiu frente á frente com o gol e parou em uma verdadeira defesaça do goleiro atleticano. Por outro lado, o Galo só veio assustar aos 34 minutos. Afinal, Palacios saiu na cara da meta e parou em um milagre de Léo Aragão. Entretanto, o atacante já estava impedido.

Times mexem, mas o gol não sai

Nos minutos finais, os dois treinadores resolveram gastar todas as substituições possíveis, mas as chances seguiram raras. Aos 46 do segundo tempo, o Cruzeiro teve sua melhor chance no jogo com Tevis, mas Bruno Fuchs tirou em cima da linha. Na sequência, Lucas Silva mandou uma pancada de fora da área para fora. Assim, o primeiro clássico mineiro terminou empatado em 0 a 0.

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

FC Series

Data e horário: 18/01/2025, 17h (de Brasília)

Local: Inter & Co Stadium, em Orlando (EUA)

Gols: –

Atlético-MG: Everson; Saravia (Natanael, aos 17’ do 2°T), Lyanco (Igor Rabello, aos 38’ do 2°T), Alonso e Guilherme Arana (Bruno Fuchs, aos 38’ do 2°T); Fausto Vera (Otávio, aos 29’ do 2°T), Gabriel Menino (Igor Gomes, aos 29’ do 2°T) e Gustavo Scarpa (Palacios, aos 17’ do 2°T); Bernard (Deyverson, aos 17’ do 2°T), Hulk (Caio Maia, aos 38’ do 2°T) e Deyverson. Técnico: Cuca

Cruzeiro: Cássio (Léo Aragão, aos 25’ do 2°T); William (Fagner, aos 25’ do 2°T), João Marcelo (Jonathan Jesus, aos 25’ do 2°T), Fabricio Bruno (Villalba, aos 25’ do 2°T) e Marlon (Kaiki Bruno, aos 25’ do 2°T); Lucas Romero (Walace, aos 25’ do 2°T), Matheus Henrique (Christian, aos 25’ do 2°T), Matheus Pereira (Lucas Silva, aos 25’ do 2°T) e Eduardo (Tevis, aos 25’ do 2°T); Dudu (Marquinhos, aos 25’ do 2°T) e Gabigol (Bolasie, aos 25’ do 2°T). Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Marcos de Oliveira

Assistentes: José da Silva e Fritz Barberousse

Cartões amarelos: Saravia, Lyanco, Deyverson, Caio Maia(ATL); Eduardo, William (CRU)

