Abel, sobre os garotos da base: ‘Quero que se sintam audazes e corajosos’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira viu o garoto Thalys, da base, evitar que o Verdão saísse de Bauru com a derrota. O centroavante, muito elogiado pelo português, decretou o 1 a 1, neste sábado (18), pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista. O treinador, então, falou sobre o sustento que a base dá ao profissional neste início de temporada.

“Os moleques são tratados iguais aos outros jogadores. Depois, vou escolher com quem sigo. Darei oportunidade a todos. O Paulista serve para isso. Quero que eles se sintam audazes e corajosos para brigar com os mais velhos por vaga no time. A preparação será igual para todos. Há jogadores que estão à frente de outros no nível técnico e físico. Thalys está muito bem e vai nos ajudar muito. Ele é, neste momento, nosso melhor centroavante”, colocou Abel.

Apesar de uma base que rende frutos esportivos e financeiros para o clube, Abel Ferreira ainda vê a necessidade de o Palmeiras permanecer forte como um player no mercado de transferências.

“Gosto da base e não é de hoje. Mas ela não completa a exigência do futebol profissional. O clube precisa fazer um esforço para manter-se competitivo, como nos últimos anos. O ano é muito longo. Por isso, precisamos de 25 a 26 jogadores para brigarmos por taças”, completou o treinador português, admitindo, sim, que o Verdão precisa de um “9”.

Na quarta-feira (22), o Palmeiras volta a campo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Estadual. O clube briga pelo tetracampeonato.

