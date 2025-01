São Bernardo x Bragantino, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 14h30

Após perder na estreia, o Bragantino tenta a recuperação no Paulistão neste domingo, às 16h (de Brasília). Mas não será fácil. Afinal, o time de Bragança vai até São Bernardo enfrentar o time local pela segunda rodada. O Braga é lanterna do Grupo B. Já o São Bernardo está em segundo lugar no Grupo D, com três pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória, ultrapassando o Palmeiras, que empatou no sábado com o Botafogo e tem 4 pontos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia o esquenta a partir das 14h30, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Além de Christian Rafael na narração, São Bernardo e Bragantino contam com as reportagens de Junior Azevedo e os comentários de Henrique Neves. Acompanhe esta partida com a emissora campeã de 2023 como a melhor mídia digital esportiva (ao lado do UOL) pela ACEESP, clicando acima a partir das 14h30.

