Nottingham Forest quase vacila, mas vence o lanterna

Em casa, no City Ground, neste domingo (19/1) o Nottingham Forest , diante do lanterna Southampton fez primeiro tempo quase em ritmo de treino. Assim, aproveitou muito bem o fato de enfrentar o quase rebaixado rival a abrir três gols de frente,com Anderson, Hudson-Odoi e Chris Wood. Mas, na etapa final, o time freou em por muito pouco, não cedeu o empate, já que os visitantes marcaram com Bednarek e Onuachi e tiveram duas chances claras nos acréscimos. Placar final: Nottingham 3 a 2,

Com a vitória, o Nottingham chega aos mesmos 44 pontos do vice-líder Arsenal, mas está em terceiro lugar pelos critérios de desempate. Contudo, é uma posição excepcional para um time que ficou 20 anos na Segunda Divisão (e até na Terceira), subiu há três temporadas e, nas duas últimas, sofreu para se manter na elite. Essa posição coloca o time na zona da Champions. Já o Southampton, o rebaixamento é questão de tempo, com apenas seis pontos, dez atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento (Z3).

Nottingham ataca e..marca!

O Nottingham foi muito eficaz no primeiro tempo. Finalizou quatro vezes e fez três gols. O primeiro saiu aos dez minutos, em um chute de fora da área de Anderson. Aos 27, foi a vez de Hudson-Odoi arriscar de fora da área e fazer 2 a 0 em um belo gol. Já aos 41, o cruzamento de Aina da esquerda encontrou Chris Wood bem colocado e quase sem marcação. O neozelandês cabeceou e comemorou seu 14º gol na Premier League.

No segundo tempo, Wood quase marcou logo no início. Mas foi o Southampton quem marcou aos 14 minutos. Um chute de Ugochukwu encontrou Bednarek no meio do caminho. O toque desviou e enganou o goleiro Dells. Porém, quase em seguida, aos 18, Elanga cobrou uma falta e Milenkovic cabeceou em cima do goleiro Ramsdale. O arqueiro conseguiu encaixar, mas acabou mandando a bola para dentro do gol. Para sorte dos visitantes, o VAR chamou o árbitro, que anulou o gol por impedimento de Wood, que estava na jogada.

Southampton assusta no fim

Depois dos 40 minutos, quando o placar parecia definido, o Southampton foi para o tudo ou nada. E parece que se animou quando o árbitro deu 12 minutos de acréscimos. Afinal, já no tempo extra, aos 46, Onuachu escorou escanteio da esquerda e diminuiu o placar. O Nottingham se desesperou, passou a levar sufoco e, aos 49, o Southampton quase empatou. Após chuveirinho, Bednarek cabeceou e a bola estava entrando, mas Aina salvou em cima da linha. Que drama.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (18/1)

Newcastle 1×4 Bournemouth

Brentford 0x2 Liverpool

West Ham 0x2 Crystal Palace

Leicester 0x2 Fulham

Arsenal 2×2 Aston Villa

Domingo (19/1)

Nottingham Forest 3×2 Southampton

Everton 3×2 Tottenham

Manchester United 1×3 Brighton

Ipswich x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (20/1)

Chelsea x Wolverhampton – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.