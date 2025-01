Corinthians x Velo Clube, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Após vencer por 2 a 1 o Bragantino Corinthians se prepara para estrear em casa na temporada. O duelo contra o Velo Clube acontece neste domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. A partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A Voz do Esporte transmite a partir das 17h, com o seu tradicional pré-jogo. E assim que a bola rolar, Cesar Tavares estará na narração.