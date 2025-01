Dalla Déa destaca primeiro tempo do Atlético em empate: ‘Me impressionou muito’

O Atlético-MG, comandando por jogadores e técnico do Sub-20, Guilherme Dalla Déa, iniciou sua participação no Campeonato Mineiro. A estreia resultou em um empate sem gols contra o debutante Aymorés, neste domingo (19), no Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá.

Após a partida, o treinador avaliou o desempenho do time e focou principalmente na questão física. Segundo o comandante, foi uma impressão positva e, no próximo desafio, os jogadores farão uma grande exibição.

“Pela nossa expectativa na parte física, temos que contemplar os cinco atletas que desceram e ficaram aqui. Estão trabalhando há apenas oito dias a questão física e há apenas quatro com a gente. Então acho que foi uma impressão positiva na minha visão. É jogo a jogo, eles vão adquirindo a forma física. E os outros atletas que já estavam comingo, no primeiro tempo se entregaram ao máximo”, iniciou Dalla Déa.

“Pelo DNA do Galo, em alguns momentos não vamos ter dificuldades, como foi, talvez, o segundo tempo, mas o primeiro me impressionou muito. Por ser uma estreia, uma equipe muito jovem. Então isso traz uma certa confiança para as próximas partidas. Nessa questão física, eles vão conseguir jogo a jogo e, pelo menos no nosso último desafio contra o Democrata, vão fazer uma grande exibição como foi hoje”, finalizou o treinador.

O próximo desafio, contra o Democrata, pela segunda rodada do Estadual acontece na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília). O confronto será o último de Della Déa no Campeonato Mineiro. Posteriormente, o time principal retorna aos gramados com Cuca.

