Porto é derrotado pelo Gil Vicente e Vítor Bruno fica ainda mais pressionado

A fase do Porto está complicada. Na tarde deste domingo (19), os Dragões sofreram a terceira derrota consecutiva na temporada, a segunda no Campeonato Português. O Gil Vicente bateu o clube azul e branco por 3 a 1, com gols de Pablo, Josué e Félix Correia. Gonçalo Borges descontou para os portistas.

Com o resultado, o Porto caiu para a terceira colocação, com 40 pontos, e está a um ponto do Benfica e quatro do líder Sporting. Ao final da partida, torcedores atiraram lenços brancos no gramado, pedindo a demissão do técnico Vítor Bruno. Já o Gil Vicente voltou a vencer após três rodadas e subiu para a nona colocação, com 22 pontos.

No começo do jogo, o Porto iniciou melhor e teve a primeira oportunidade com Samu. Porém, quando o Gil Vicente chegou no ataque, marcou. O brasileiro Pablo aproveitou cruzamento na área e escorou de carrinho para as redes. Depois disso, os Galos assumiram o controle da partida e não sofreram sustos até o intervalo.

Na segunda etapa, Vitor Bruno colocou Gonçalo Borges no lugar de Galeno e a alteração deu resultado. Após chute de Namaso, a bola sobrou para o português, que empatou a partida. Entretanto, a reação parou por aí. Cinco minutos depois, Josué apareceu sozinho após cobrança de escanteio e recolocou o Gil Vicente na frente. O Porto tentou igualar o marcador, mas não conseguia chegar com perigo. Nos acréscimos, o time da casa teve um pênalti, no Félix Torres não desperdiçou e fechou o placar.

