Cria do Vasco, Walace aproveita oportunidade e afirma que gol é fruto de trabalho

O Vasco entrou em campo pela terceira vez no Campeonato Carioca e, novamente, empatou, assim como nos duelos anteriores. Dessa vez, o adversário foi a equipe do Boavista e o placar ficou em 1 a 1. O confronto ocorreu em Saquarema, município do Rio de Janeiro, neste domingo (19).

No entanto, o gol da partida foi marcado por uma cria da base vascaína, o defensor Walace, após uma linda assistência do volante Hugo Moura. Com apenas 19 anos, o jogador aproveitou a oportunidade dada pelo técnico Ramon Lima, que o conhece desde o Sub20.

“Fruto de muito trabalho, entendeu? Tô todo dia batalhando, esperando a oportunidade, e eu disse que quando chegasse eu ia estar preparado, entendeu? E é isso, claro que a gente não tá feliz com o empate, a gente sabe que poderia ter feito mais, tanto nos três jogos, mas é isso, cabeça boa e seguir em frente, porque tem muito campeonato pela frente ainda, e é isso, para sempre.”, disse o defensor do Cruz-Maltino.

Próximo jogo do Vasco

Agora, o Vasco deve ter o retorno dos seus principais jogadores para o confronto que será diante do Madureira, na quinta-feira (23). O jogo será na Arena Amazônia, em Manaus. O Gigante da Colina ocupa apenas o nono lugar, com três pontos conquistados.

