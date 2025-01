Cruzeiro vence o Tombense em estreia no Mineiro

O Cruzeiro derrotou o Tombense por 1 a 0 na estreia no Campeonato Mineiro de 2025. O atacante Bolasie fez o gol do tento no Mineirão. Dessa forma, a Raposa lidera o Grupo C, com três pontos. Já a equipe visitante é a lanterna do A.

O Cruzeiro atuou com time misto. Afinal, a Raposa entrara em campo no último sábado (18), quando empatou com o Atlético pela FC Series, nos EUA. Ainda assim, a equipe comandada por Fernando Diniz dominou a partida do início ao fim. Logo aos 2, Marquinhos fez boa jogada individual, mas chutou para fora. Aos oito, Fagner levou perigo da entrada da área.

Pouco depois, Villalba foi quem tentou de fora da área. Aos 34, a insistência, enfim, deu resultado: Christian foi à linha de fundo pelo lado direito e cruzou na medida para Bolasie abrir o placar. O congolês, assim como o atacante Marquinhos, teve outra boa oportunidade ainda na etapa inicial.

O segundo tempo começou com o Tombense tendo que fazer uma substituição por lesão (Roger Carvalho). Três minutos mais tarde, aos 10, a zaga do Cruzeiro errou, e Rickson desperdiçou grande chance cara a cara com Cássio. Na sequência, Breno Roma cabeceou mal um lance que inicou em cobrança de escanteio. Depois, o Cruzeiro voltou a dominar a partida. Aos 16, Marquinhos cruzou, e Tevis perdeu grande oportunidade.

O grande destaque da segunda metade da segunda etapa foi Rodriguinho. O atacante substituiu Bolasie e fez boas jogadas individuais, sobretudo pelo lado esquerdo. Vitinho e Lautaro Díaz também tiveram boas oportunidades.

O Cruzeiro volta a campo agora na próxima quarta-feira (22), quando visita o Athletic. Já o Tombense rcebce o Itabirito. Os dois jogos, vale lembrar, serão às 19h.

CRUZEIRO X TOMBENSE

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Data: 19/1/2025

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Walace (Peralta, aos 25’/2°T), Lucas Silva (Vitinho, aos 18’/2°T) e Christian (Matheus Henrique, aos 32’/2°T) Tevis (Lautaro Díaz, aos 18’/2°T), Marquinhos e Bolasie (Rodriguinho, aos 35’/2°T) Técnico: Fernando Diniz

TOMBENSE: Matheus Aurélio; Júlio Henrique, Roger Carvalho (Breno Roma, aos 7’/2°T) , Diego Guerra e Dudu Mandai; Lucas Santos (Albert Santos, aos 19’/2°T), Rickson e Cleiton; Pedro Oliveira (Diego Fernandes, aos 19’/2°T) Douglas Coutinho (Jefferson Renan, aos 19’/2°T) e Anderson Ligeiro (João Vitor, aos 41’/2°T) Técnico: Raul Cabral

Gols: Bolasie, aos 34’/1°T (1-0)

Árbitro: André Luiz Skettino

Assistentes: Bernardo de Souza Pádua e Emilio Junior Nascimento Santos

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Lucas Santos e Albert Souza (TOM)

Cartões vermelhos: –

