Wallace Yan: “Trabalhar para tirar essa tristeza da torcida do Fla”

Autor do gol do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu, o atacante Wallace Yan reconheceu que o Fla deixa desejar após três rodadas no Campeonato Carioca. Inclusie, o jovem de 19 anos prometeu que ele e o elenco vão trabalhar para terminar com a “tristeza da torcida”

“A gente fica chateado né. Não é o resultado que esperávamos, pela camisa que a gente veste. Mas feliz pelo gol, trabalho bastante para ter esse momentos. A torcida está chateada como a gente, mas a gente vai lutar para tirar esse gosto de tristeza da nossa torcida”, comentou, em entrevista à Band.

Este foi apenas o segundo jogo de Wallace Yan pelo profissional Flamengo. O primeiro foi no meio de semana, quando também saiu do banco no empate em 1 a 1 com o Madureira. Dessa forma, esse foi o primeiro gol dele na categoria.

O Flamengo deve jogar apenas mais uma rodada com o time alternativo, Pablo e Carlinhos no Campeonato Carioca. Assim, a chance de Wallace Yan & cia se despedirem deixando outra imagem será contra o Bangu, na quarta-feira (22), às 19h, novamente no Castelão, em São Luís (MA). Os dois times são os últimos colocados, ambos com um ponto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.