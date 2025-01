São Paulo sonda Gabriel Verón enquanto aguarda liberação de lateral

O São Paulo segue monitorando a situação de Wendell, que busca uma liberação imediata do Porto, para que ele reforce o clube ainda neste começo de temporada. Contudo, o Tricolor tem interesse na contratação de outro jogador do clube português: o atacante Gabriel Verón.

Nos últimos dias, o executivo de futebol Rui Costa procurou o agente do atleta ex-Palmeiras para saber das condições do negócio. O Porto estaria irredutível na sua pedida de liberar o atacante apenas por uma venda em definitivo, algo visto como improvável no São Paulo. Contudo, o empresário Fábio Mello tem reunião agendada em Porto com os dirigentes e tentará uma saída por empréstimo para o jogador.

Antes do amistoso contra o Flamengo neste domingo (19/01), pela FC Series, em Orlando, o diretor Carlos Belmonte despistou sobre o interesse no atacante.

”Eu acho o Gabriel Verón um grande jogador, mas até o momento não tratamos nada a respeito de Verón, vamos primeiro terminar a questão do Wendell para depois, eventualmente, se for desejo do Zubeldía, trabalharmos a contratação do Gabriel Verón por empréstimo, mas nesse momento ainda não há nada”, falou Belmonte.

São Paulo tem otimismo em liberação de Wendell

Em contrapartida, o diretor vê com otimismo a chance de Wendell conseguir a liberação e chegar de forma antecipada no Morumbis.

“A expectativa é muito positiva, a gente acredita sim (que venha no começo do ano). Estamos negociando com o Porto para que ele esteja com a gente ainda em janeiro para a temporada toda. Obvio que isso ainda não está fechado, mas caminha muito bem”, completou o dirigente.

