Cogitado no Flamengo, Danilo deve rescindir com a Juventus nesta segunda

Com a janela de transferência aberta, o Flamengo ainda se movimenta no mercado para reforçar seu elenco neste primeiro semestre de 2025. Diante disso, o clube carioca ainda observa a situação do brasileiro Danilo, que tinha interessa ao Napoli (ITA) e deve rescindir com a Juventus nesta segunda-feira (20).

A informação do possível desligamento do lateral-direito é do portal italiano ‘Corriere dello Sport’. O jogador se desentendeu com o técnico Thiago Motta ao longo da temporada e perdeu espaço. Dessa forma, ele é carta fora do baralho para 2025/26 e procura outro destino.

Além do Rubro-Negro, o jogador também interessa ao Santos. Assim, ele avalia as propostas, mas prioriza o clube carioca, segundo a “TNT Sports”



O Flamengo intensificou as conversas por Danilo após a saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Além dele, também não renovou o contrato de David Luiz.

Assim, o Rubro-Negro precisou voltar ao mercado em busca da contratação de um defensor. Apesar de lateral-direito de origem, o camisa 2 da Seleção Brasileira também atua como zagueiro.

Danilo defendeu a Juventus nas últimas seis temporadas. Ao todo, foram 213 partidas, nove gols e 14 assistências, além de um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália. Ele também teve passagens por Porto, Manchester City e Real Madrid no futebol europeu, além de Santos e América-MG no Brasil.

