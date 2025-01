Calleri admite propostas nesta janela, mas reforça desejo de ficar no São Paulo

São Paulo e Calleri parecem ter nascidos um para o outro. Ídolo do clube, o argentino admitiu que recebeu ofertas para deixar o Morumbis em 2025, mas recusou. Além disso, avisou que vai recusar outras propostas caso chegue e se vê ainda por um bom tempo no Tricolor Paulista.

“Eu me vejo no São Paulo. Cada vez que termina uma temporada, cada jogador faz um resumo sua da temporada. Você se junta com a diretoria e fala qual o caminho a seguir. Ainda tenho vontade de ficar aqui, acho que vai ser um grande ano para mim e para o São Paulo, sou muito feliz aqui’, disse Calleri, em entrevista ao ”ge”.

“Tudo o que pode chegar hoje e que já chegou até agora, eu vou recusar. Quero ficar aqui e tentar ganhar a Libertadores”, completou o argentino.

O nome de Calleri esteve ligado ao River Plate nesta janela de transferência. O atacante teria recebido uma ligação do técnico Marcelo Gallardo por uma transferência, mas mesmo assim ressaltou seu desejo de ficar no São Paulo.

“(O telefone) Sempre toca, mas me vejo no São Paulo. Foi o time que sempre me acolheu e que sempre me deu tudo para ser feliz. Fui muito feliz ao ganhar a Copa do Brasil aqui, a primeira do clube, e tenho vontade de ganhar mais coisas. Acho que tem mais Calleri no São Paulo e eu espero que seja um grande ano”, declarou o centroavante.

Calleri e sua obsessão pela Libertadores

O argentino, aliás, tem uma grande obsessão pela Copa Libertadores. No ano passado, ele marcou o gol contra o Botafogo nas quartas de final, que levou a partida para os pênaltis, mas o Tricolor acabou eliminado. Contudo, o jogador ainda não desistiu de levar o tetracampeonato continental para o São Paulo.

“Foi muito doloroso (ser eliminado), a verdade é que cada vez que a gente perde eu sinto muito. Foi por pouquinho que o São Paulo não esteve novamente numa semifinal da Libertadores, mas tudo passa, ano novo, outra vez vamos tentar chegar às finais de todos os campeonatos, da Copa do Brasil, tentar brigar pelo Brasileirão, tentar ganhar a Libertadores, que é meu sonho e de todos no clube”, finalizou.

