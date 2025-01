Trio que retornou de empréstimo está fora dos planos do Vasco para 2025

Com um time alternativo, o Vasco utiliza o início de Campeonato Carioca para também avaliar nomes que não tiveram sequência em 2024. Entre eles, estão Zé Gabriel, De Lucca e Serginho, que retornaram de empréstimo para 2025, mas não agradaram a comissão técnica e estão fora dos planos. A informação é do portal “ge”.

Vale destacar que na próxima rodada, diante do Madureira, na Arena da Amazônia, na quinta-feira (23), o Cruz-Maltino estreará seu elenco principal na temporada.

Diante do Boavista, neste domingo (19), Zé Gabriel e De Lucca permaneceram no banco de reservas durante os mais de 90 minutos. Serginho, por sua vez, iniciou entre os titulares, entretanto foi pouco participativo e deixou o campo para a entrada de Sforza no intervalo.

O trio, portanto, tem contrato até dezembro de 2025. O caso mais complicado é o de Zé Gabriel, que tem R$ 3 milhões em luvas para receber. Diante disso, o ideal seria negociá-lo em definitivo para tentar algum lucro e não vê-lo sair de graça.

De Lucca segue sem espaço, assim como aconteceu em 2024 quando atuou pelo Ceará, por empréstimo, em 2024 e disputou 35 partidas com o clube. No momento, o técnico Fábio Carille não tem planos para utilizar o volante ao longo da temporada.

O último caso é o de Serginho, que esteve emprestado ao Criciúma na segunda janela de transferências do ano passado, mas não agradou neste retorno. Apesar de ter sido titular nos três duelos, não atuou os 90 minutos em nenhum deles.