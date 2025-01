Santos mostra otimismo para repatriar dois Meninos da Vila

A torcida do Santos só consegue pensar no retorno de Neymar. Contudo, a diretoria do Peixe também está se movimentando atrás de peças para reforçar o elenco para 2025. E existe um otimismo do clube para acertas as chegadas do lateral-direito Danilo e do atacante Deivid Washington.

O caso de Danilo é um pouco mais complicado. Afinal, o lateral-direito tem na mesa uma oferta do Napoli, da Itália, e está nos planos do técnico italiano Antônio Conte, mas ainda não deu uma resposta ao clube italiano. Inicialmente, seu plano era seguir no futebol europeu. Contudo, surgiu um interesse do jogador de retornar ao Brasil.

Além do Napoli, o Santos também tem a concorrência do Flamengo, que demonstrou interesse no jogador. Antes, Danilo precisa assinar a sua saída da Juventus, da Itália, com quem rescindirá amigavelmente por não estar nos planos.

Já Deivid Washington está no Chelsea e tenta sua liberação para ser emprestado ao Peixe até o fim do ano. O jogador está sem espaço na Europa e vem treinando no time B da equipe londrina neste momento.

Deivid é agenciado por Giuliano Bertolucci e a negociação com o Santos é bem vista por todos os envolvidos. Assim, há a possibilidade de avanços nos próximos dias.

Assim, o Santos espera convencer o jogador e o clube inglês que voltar ao Brasil para manter o atacante ativo é a melhor opção. Ele chegaria como alternativa para a função de centroavante, que conta com Tiquinho Soares, Wendel e Luca Meirelles. Contudo, também poderia atuar como segundo atacante ou pelos lados do campo com o técnico Pedro Caixinha.

