Inter conta com retornos no setor defensivo próximo à estreia no Gauchão

O Inter chega à reta final de preparação visando sua estreia oficial na temporada, em duelo contra o Guarany de Bagé, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. No penúltimo treino do Colorado, o técnico Roger Machado contou com o retorno de dois jogadores do setor defensivo, nesta segunda-feira (20): o zagueiro Rogel e o lateral-esquerdo Bernabei.

O uruguaio se recuperava de uma fratura na mão esquerda desde o fim de 2024, que lhe tirou da reta final da última temporada, já que precisou passar por uma cirurgia. Deste modo, a tendência é a de que ele fique como opção no banco de reservas para o treinador na estreia oficial da equipe na temporada.

Com relação ao argentino, o Internacional solucionou as pendências burocráticas com o Celtic, da Escócia. Tanto que anunciou a sua aquisição em definitivo. Bernabei já esteve no Beira-Rio para prestigiar seus companheiros no amistoso com a seleção do México. Como ainda precisa aprimorar a sua parte física, ele não deve ser relacionado para o embate com o Guarany. Anteriormente, o lateral-direito improvisado, Bruno Gomes já havia retornado rapidamente aos treinos depois de se recuperar de uma virose. Situação que, aliás, lhe obrigou a deixar o amistoso com o México ainda no primeiro tempo. Afinal, o volante sentiu uma indisposição.

Promessas do Inter ganham espaço no Inter em primeiro teste

Com a necessidade de substituir Bruno Gomes pela virose ainda no primeiro tempo, Roger optou por utilizar Brian Aguirre na lateral direita. O argentino atuou como titular, mas em um primeiro momento improvisado como lateral-esquerdo pela carência de alternativas. O técnico preferiu passar a utilizá-lo em sua posição original e mandar a campo o jovem Pablo, lateral-esquerdo de origem.

O atleta, de 18 anos, é uma das peças oriundas das categorias de base chamadas para integrar ao elenco na pré-temporada. Além de Pablo, o comandante deu minutos para outros três garotos: o zagueiro Victor Gabriel, de 20 anos, o volante Gustavo Santos, de 18 anos e o meio-campista Yago Noal, de 17 anos.

O quarteto originário da base do Inter já treinava antes da apresentação do elenco principal. De acordo com Roger, o aproveitamento dos jovens é contribuir fisicamente, pois os profissionais ainda retornavam de férias. Roger exaltou os jovens, mas frisou que será necessária paciência com eles.

Victor Gabriel surge como uma opção devido a escassez de opções na zaga. Mesmo com a volta de Rogel, o Colorado tem ainda Vitão e Clayton Sampaio para formarem a dupla de zaga titular. Inclusive, ainda há a possibilidade do jovem atuar como lateral-esquerdo, posição em que foi lançado nas categorias de base do Sport.

A primeira chance de Yago entre os profissionais foi na vaga de Alan Patrick, onde costuma atuar, como um meio-campista centralizado. Até porque o treinador confessou tinha receio em escalá-lo em uma posição diferente para o jovem.

A estreia oficial do Inter na temporada será diante do Guarany de Bagé, no estádio Estrela D’Alva, às 19h, no estádio Estrela D’Alva, pela primeira rodada do Estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.