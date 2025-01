Neymar usa ‘dedo do meio’ em desprezo à repercussão da polêmica com Rivaldo: ‘Fulano disse’

O primeiro episódio da ‘Romário TV’ gerou a maior polêmica do futebol nacional neste início de ano. Ao se colocar no lugar de Rivaldo na Seleção Brasileira de 2002, Neymar também se inseriu em uma série de desavenças com outros pentacampeões e figuras notáveis do meio. O atacante do Al-Hilal, porém, tratou a repercussão com desprezo ao compartilhar a imagem do ator Will Smith mostrando o dedo do meio.

“Fulano disse”, escreveu o astro na legenda da publicação em meio à polêmica. Vale frisar que a repercussão também dominou os assuntos nas redes sociais e ficou em evidência por 48 horas.

No X, por exemplo, os nomes Neymar e Rivaldo ficaram no topo dos assuntos do Brasil entre sexta e sábado. No domingo (19), ainda estavam em evidência. O debate dividiu opiniões, e internautas se basearam em comparativos de números e títulos da carreira dos dois para sustentarem suas teses sobre “o maior/melhor”.

A polêmica

Tudo começou quando, ao ser questionado por Romário, o astro do Al-Hilal disse que jogaria no lugar de Rivaldo na Seleção de 2022. O atacante também tinha opção de escolher Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho.

Descontente com a resposta, Rivaldo retrucou. “Sinceramente, reconheço o talento e qualidade ele, e até acredito que teria condições de estar naquele time. Mas jogar no meu lugar seria outra história”, escreveu.

A tréplica do astro talvez tenha intensificado ainda mais a polêmica. Isso porque companheiros e admiradores de Rivaldo viram um teor de ‘desprezo’ na resposta de Ney. “Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?”, o questionamento causou insatisfação.

“Calma meu amigo, todos os jogadores brasileiros que disputaram Copa, se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não, e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar seu mérito para o futebol brasileiro. Apenas uma escolha entre os três. Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho né?”, retrucou o atleta.

Críticas a Neymar

Um dos primeiros a rebater a fala do atacante do Al-Hilal, Walter Casagrande se incomodou com o tom usado pelo atleta. O ex-jogador não poupou críticas ao astro e questionou a escolha por Rivaldo no comparativo de qualidade.

“(…) Em 2002, Rivaldo terminou como melhor jogador da Copa do Mundo, só a Fifa escolheu o Oliver Kahn. O Neymar ainda respondeu o Rivaldo, na minha visão, com pouca ética, ao perguntar se tinha que tirar o Ronaldo ou Ronaldinho. Ele não tiraria o lugar de nenhum dos três”, retrucou Casagrande.

Galvão Bueno também saiu em defesa do pentacampeão. “Calma! Você é bom demais! Mas Rivaldo tem muito mais história que você! Duas finais de Copa, 98 e 2022. Melhor do mundo em 99, pentacampeão e melhor jogador de 2002”, escreveu o locutor em suas redes sociais.

