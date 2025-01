Fluminense unifica elenco, e Mano comandará equipe contra a Portuguesa

O Fluminense iniciou nesta segunda-feira (20) uma nova etapa de sua programação de pré-temporada no CT Carlos Castilho. Assim, os atletas se reapresentaram para retomar as atividades em grupo único, comandado pelo técnico Mano Menezes.

Dessa forma, o treinador comandará os treinos da semana e estará à beira do campo na partida contra a Portuguesa, na próxima quinta-feira (23). O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Além disso, a comissão técnica já liberou alguns atletas da base que estiveram presentes nas três primeiras rodadas do Estadual. Eles retomarão suas atividades normalmente em Xerém.

O Tricolor, que ainda não venceu na competição, também enfrenta o Madureira em Cariacica no domingo (26), às 16h (de Brasília), antes do primeiro clássico do ano contra o Botafogo. Nessas duas partidas, o treinador deve rodar o elenco e seguir com a programação.

Por fim, o meia Paulo Henrique Ganso apresentou pequena miocardite (inflamação do músculo do coração), durante os exames de pré-temporada, e ficará de fora por pelo menos um mês.

Confira o elenco do Fluminense para a sequência do Campeonato Carioca



GOLEIROS: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Marcelo Pitaluga

LATERAIS: Samuel Xavier, Guga, Gabriel Fuentes e Renê

ZAGUEIROS: Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio, Freytes e Manoel

MEIAS: Martinelli, Bernal, Nonato, Wallace Davi, Hércules, Victor Hugo, PH Ganso*, Renato Augusto, Jhon Arias, Lima e Isaque

ATACANTES: Germán Cano, Keno, Kauã Elias, Canobbio, Lavega, Riquelme, Serna, Lelê e Paulo Baya

