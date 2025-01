Apesar de eliminação, balanço do Vasco na Copinha é positivo

O Vasco deu adeus à Copinha 2025 no último domingo (19) ao perder por 1 a 0 para o Corinthians, no Bruno José Daniel, em Santo André (SP). No entanto, é possível encontrar pontos positivos na eliminação cruz-maltina.

Afinal, a equipe chegou às quartas de final pela primeira vez desde 2019, quando foi vice-campeão para o São Paulo, nos pênaltis. Pode parecer pouco para um clube do tamanho do Vasco, mas existem pontos a serem considerados.

O primeiro deles é a idade média dos atletas. Segundo o próprio técnico Matheus Curopos, o time tinha média de 17,8 anos. O Corinthians, equipe que eliminou o Vasco, possui média de 19,8. Lembrando que a Copinha pode ter atletas de até 21 anos.

O Cruz-Maltino, porém, optou por utilizar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para dar oportunidade a jogadores mais jovens enquanto o elenco principal treinava em pré-temporada. Os jogadores do profissional, aliás, se apresentaram mais tarde, já que precisavam cumprir um mês de férias (o Brasileirão terminou dia 8 de dezembro).

Então, importantes nomes do Sub-20 do Vasco como Lyncon, Luiz Gustavo, Paulo Ricardo, Bruno Lopes, Alegria e GB atuaram contra Nova Iguaçu e Bangu, pelas duas primeiras rodadas do Carioca, desfalcando a equipe na Copinha. Lyncon e Alegria, porém, “desceram” para ajudar a equipe no mata-mata.

Destaques do Vasco na Copinha

Apesar de atuações abaixo do esperado nas duas primeiras rodadas da Copinha, o Vasco engrenou na competição e embalou quatro bons jogos. Assim, nomes como do goleiro Phillipe Gabriel, lateral-direito Breno Vereza, lateral-esquerdo Avellar, volantes Igor Toledo e Euder, além dos meias Lukas Zuccarello e Ramon Rique aproveitaram bem as oportunidades. Os atacantes Juninho, André e Léo Jacó também surgiram com boas atuações. Assim, com pouco dinheiro para grandes investimentos, o clube enxerga nos atletas bons nomes para compor elenco.

