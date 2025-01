Nova oferta do Boca Juniors agrada, e Marchesín fica perto de saída do Grêmio

Marchesín está próximo de se despedir do Grêmio. A oferta de 1,65 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) agradou a diretoria do Imortal até mesmo por ser um jogador experiente. Além disso, as diversas investidas dos Xeneizes também fizeram o arqueiro refletir sobre definir se uma mudança de clube seria positiva ou não. Em um momento anterior, ele tornou público que desejava atuar pelo clube argentino.

A proximidade pela reta final da carreira de Marchesín também influenciou a decisão de se transferir para o Boca Juniors. Assim, o planejamento do goleiro é encerrar a carreira na equipe argentina, além de ser uma realização pessoal. De acordo com informações, o alto salário também foi um fator preponderante para a mudança. Os Xeneizes conseguiram convencer o Grêmio de negociar o jogador em sua terceira oferta por Marchesín. A primeira investida girava em torno de 500 mil dólares (R$ 3 mi) e depois 800 mil dólares (R$ 4,8 mi). Os valores foram considerados insuficientes para um titular do time.

No último domingo (19), porém, o clube argentino dobrou a sua proposta e recebeu o aval do Grêmio para contratá-lo. A tendência é que o contrato do jogador com o Boca Juniors seja válido por dois anos, com a possibilidade de ampliação por mais uma temporada.

Grêmio já negocia com possível substituto

Há indícios que o Tricolor Gaúcho se antecipou a uma possível saída do arqueiro argentino. Afinal, segundo informações do jornalista Arthur Quezada, da “TNT Sports”, a diretoria do Grêmio já tem um acordo verbal com Magalhães, do Braga, de Portugal. O próximo passo é um acerto com o clube português que pede entre 2,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 15 milhões na cotação atual) a 3 milhões de euros (quase R$ 19 milhões na cotação atual).

A avaliação da direção do Imortal é que vai precisar enviar uma compensação financeira ao Braga, já que o goleiro é titular na equipe. Mesmo assim, há uma tentativa por reduzir a pedida do clube europeu. O Imortal pretende conquistar um desfecho positivo nas tratativas assim que possível. O planejamento é contar com a fera já nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. O início da trajetória do time tricolor no Estadual, aliás, será em um embate com o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, às 22h, na próxima quarta-feira (22).

