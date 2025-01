Cruzeiro confirma venda de atacante para a Dinamarca

Nesta segunda-feira (20), o Cruzeiro confirmou a venda do atacante Robert para o Copenhagen, da Dinamarca. Antes emprestado, agora ele foi comprado e assinará contrato em definitivo até a temporada de 2029. Suas atuações recentes foram motivos da contratação. No entanto, os valores não foram revelados pelas partes.

Aliás, no Cruzeiro desde os 14 anos, ele tinha vínculo com o clube mineiro até o final de 2027. Já no velho continente, o atacante disputou 17 jogos, marcou dois gols e contribuiu com três assistências. Suas atuações agradaram, e assim, anteciparam a compra pelos moldes que poderiam ser exercidos até o meio do ano. A informação é do portal ge.

Todavia, ele estreou como profissional em 2023 durante a Série A do brasileiro em 2023. Aliás, foi dele o gol na vitória contra o Goiás, então concorrente na luta contra o rebaixamento. Afinal, o time goiano acabou rebaixado naquela edição. Apesar de tudo, aquele foi seu único gol entre os profissionais do time mineiro. No entanto, sem espaço, houve a intenção do clube e do staff de Robert na negociação por empréstimo com o Copenhagen.

