Lucas Maticoli vibra com vitória e bom começo do Nova Iguaçu no Carioca

No último domingo (19), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, realizado em São Luís, no Maranhão, o Nova Iguaçu venceu o Flamengo por 2 a 1 e chegou a sete pontos. Além disso, a equipe da Baixada divide a liderança do estadual com o Maricá.

Aliás, por outro lado, o Rubro-Negro segue sem vencer em três jogos, ao empatar uma partida, sendo derrotado em outros dois confrontos. Destaque do Laranja Mecânica, o goleiro Lucas Maticoli comentou sobre a vitória diante do Flamengo e o ótimo começo da equipe no estadual atual:

“Foi uma vitória muito importante, que a gente vinha planejando desde o início da nossa preparação para esse jogo. Nós sabíamos que seria muito difícil jogar contra uma grande equipe como o Flamengo, independentemente de quem estivesse jogando, é o Flamengo. Essa vitória também mostra a força do nosso grupo, todos têm ajudado bastante, tanto os que começam jogando quanto os que entram ao longo da partida. Isso reflete a nossa união e da nossa humildade em trabalhar para conquistar os nossos objetivos no campeonato”, disse o goleiro.

“Tem sido um começo maravilhoso para nós, mas queremos mais. Acredito que esse começo reflete muito a nossa preparação, a união do nosso grupo, a nossa humildade em fazer o que precisa ser feito. Quando precisamos defender, defendemos com unhas e dentes, e quando precisamos atacar, temos personalidade para executar o que treinamos. Então tem sido um começo muito bom, mas precisamos manter esse nível de entrega e melhorar os pontos que ainda precisam ser ajustados para continuar tendo bons resultados”, concluiu.

