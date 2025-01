Imprensa vincula ida de Neymar para o Santos com futuro de Salah; entenda

A possível ida de Neymar para o Santos nos próximos dias pode interferir no futuro de Mohamed Salah, no Liverpool, de acordo com o jornal britânico “Daily Mirror”. Atualmente o brasileiro defende o Al-Hilal.

Em fim de contrato com o clube inglês, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Aliás, ainda não está definido qual time o egípcio vai defender a partir da próxima temporada.

Assim, segundo o jornal britânico, a saída de Neymar da equipe pode abrir espaço para a contratação do atacante, uma vez que o Al-Hilal teria cortes de custos suficientes para realizar uma nova contratação de peso.

Ídolo no Liverpool e no clube desde 2017, Salah soma 173 gols em 271 partidas pela equipe inglesa até o momento. Os dois principais títulos pelo clube inglês foi a Premier League 2019/2020 (o primeiro campeonato inglês do Liverpool desde 1989/1990) e a UEFA Champions League 2018/2019.

Neymar no Santos

Santos e Neymar já chegaram a um acordo para o retorno. No entanto, o craque brasileiro ainda não rescindiu seu contrato com o Al-Hilal. Há um acordado financeiro, em que falta o jogador receber 65 milhões dólares (cerca de R$ 400 milhões), que Ney não abre mão, de acordo com o “ge”.

Dessa forma, o Peixe aguarda a rescisão para oficializar a volta do jogador. O clube acertou com Neymar até o meio do ano. Agora, espera que o atacante resolva a situação com o Al-Hilal até o final de janeiro

