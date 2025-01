Diniz não descarta novas contratações no Cruzeiro: ‘O time nunca se fecha’

Recentemente, o proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ressaltou que o elenco para a temporada está fechado. A Raposa foi ao mercado e anunciou nove atletas, entre eles Gabigol. A visão de Fernando Diniz, no entanto, é diferente: ele acredita que novos nomes poderão chegar.

O treinador entende que, neste momento, esses são os jogadores disponíveis, mas acredita que uma nova oportunidade poderá surgir.

“Neste momento, iniciamos com esse time, mas um time de futebol nunca se fecha completamente. Se surgir a oportunidade de contratar e reforçar, sempre estaremos abertos. Para o momento, acho que é isso que temos. Não está fechado para o ano inteiro”, garantiu.

O Cruzeiro esteve muito próximo de anunciar Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, porém a negociação não avançou devido a questões do lado argentino. Diniz relembrou a situação e afirmou que está satisfeito com o elenco atual.

“O Valentín Gómez é muito interessante, com características que eu gosto, mas temos que pensar para frente. Estou contente, como estava no ano passado, mas estou ainda mais satisfeito com o elenco que temos hoje para tocar a temporada”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.