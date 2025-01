Real Sociedad acusa torcida do Valencia de atos preconceituosos no Mestalla

A torcida do Valencia é alvo de nova acusação de atos racistas do estádio Mestalla. Dessa vez, a Real Sociedad é o clube que demonstra irritação por alegar que os seus atacantes Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzaba e Takefusa Kubo foram alvos de ofensas homofóbicas, racistas e xenófobas. Tal situação ocorreu no confronto entre as equipes no último domingo (19), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o time visitante formalizou denúncia sobre as ofensas sobre os seus atletas junto à liga espanhola. Assim, exige que haja abertura das investigações sobre a ocorrência para identificação dos infratores e consequente punição a eles.

Kubo é natural de Kawasaki, no Japão, mas os torcedores do Valencia o chamaram de “chinês”, porém de maneira depreciativa. Barrenetxea e Oyarzabal são descendentes do povo autônomo do País Basco. Com isso, a torcida do time da casa presente no Mestalla entoou cânticos ligando a dupla ao grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Tal associação participou da iniciativa que buscava a separação entre a região e o território espanhol.

Assim, a Real Sociedad publicou um vídeo em suas redes sociais no momento de aquecimento destes três jogadores, quando foram insultados. O Valencia se manifestou através de um comunicado nesta segunda-feira (20) e admitiu que houve ofensas aos atletas do time adversário. O clube demonstrou estar disposto a contribuir com as autoridades nas investigações e criticou “qualquer forma de demonstração de ódio”.

Histórico de preconceito da torcida do Valencia no Mestalla

A torcida do Valencia conta com histórico negativo envolvendo atos preconceituosos no Mestalla. O episódio com maior repercussão envolve o brasileiro Vini Jr. Afinal, ele foi vítima de racismo no palco em maio de 2023. Após mais de um ano, houve a identificação dos responsáveis que receberam a sentença de oito meses de prisão.

