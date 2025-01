Flamengo sinaliza aumentar proposta para contratar Vitão, do Inter

O Flamengo apresentou uma proposta oficial para contratar o zagueiro Vitão. Contudo, o Internacional rejeitou a oferta. No entanto, o clube carioca pretende fazer um esforço para ter o jogador no elenco e sinalizou aumentar a oferta para mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões na cotação atual) para fechar com o defensor. A informação é do portal “Goal”.

Na primeira proposta, o Flamengo ofereceu cerca de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões na cotação atual) ao Internacional por Vitão. Agora, a oferta seria de 11 milhões de euros (R$ 69 milhões), sendo € 7 milhões (R$ 44 milhões) em dinheiro mais o “perdão” dos € 4 milhões (R$ 25 milhões) que o Colorado ainda precisa pagar por Thiago Maia.

Após deixar claro ao Internacional sobre o aumento na proposta, o Flamengo, agora, espera a resposta do time gaúcho para avançar na negociação por Vitão. Nas conversas, o Rubro-Negro conta com a vontade do jogador, que enxerga com bons olhos reforçar a equipe rubro-negra. O defensor, que tem 24 anos, possui contrato com o Colorado até 2026 e vem despertando grande interesse no mercado após uma temporada de destaque.

Vitão trabalhou com diretor do Flamengo

Vitão, que já trabalhou com o diretor de futebol rubro-negro José Boto no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, é considerado pelo Flamengo como um nome ideal para reforçar a zaga. Ainda em busca de um zagueiro para suprir a saída de Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, o clube também avalia outras alternativas no mercado.

Entre os nomes discutidos internamente está o de Danilo, jogador da Juventus, na Itália. Apesar de ser lateral-direito de origem, o atleta de 33 anos atuou como zagueiro na Europa.

Os empresários de Danilo têm mantido conversas com José Boto para discutir a viabilidade de uma eventual negociação. Inicialmente, o Flamengo achou os valores caros. No entanto, as conversas não terminaram e ainda podem avançar nos próximos dias, caso as condições se tornem mais favoráveis para o clube carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.