Luiz Henrique se despede do Botafogo: ‘Vão estar no meu coração’

Após ser anunciado pelo Zenit, da Rússia, Luiz Henrique utilizou as redes sociais para se despedir do Botafogo. O agora ex-jogador do clube afirmou que viveu “o ano mais feliz” da vida defendendo o Alvinegro e deixou uma mensagem de agradecimento aos torcedores botafoguenses.

“Foi com a Estrela Solitária no peito que eu tive o ano mais feliz da minha vida e da minha carreira. O Botafogo e a sua torcida sempre vão estar no meu coração. Para todo torcedor glorioso, quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos. Vocês me apoiaram desde o primeiro instante em que vesti as cores do clube. Em qualquer lugar, sempre foram carinhosos comigo e com minha família. E isso é especial, é diferente. Não se compara”, postou, em nota que segue:

“Vivemos tardes e noites gloriosas, emocionantes, tensas e fomos felizes no final. Conseguimos entrar para a história juntos. Só temos uma vida e sou muito feliz de ter vivido ela com vocês. Muito obrigado ao grupo de jogadores, à comissão técnica e aos funcionários do clube. Sou grato por tudo. Sou grato ao Botafogo. Deus abençoe vocês!”.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo em fevereiro do ano passado. Em 55 jogos pelo clube, o atacante marcou 12 gols e deu cinco assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores.

Nesta segunda-feira (20), o Zenit publicou o primeiro encontro de Luiz Henrique com seus novos companheiros de equipe. Em meio essa negociação, o Botafogo acertou as contratações do atacante Artur, de forma imediata, e do volante Wendel, para o meio do ano.





