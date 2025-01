Em noite de confusão no Parque São Jorge, votação de impeachment no Corinthians é suspensa

A votação do Conselho Deliberativo do Corinthians para decidir se o presidente Augusto Melo sofreria impeachment ou não foi suspensa. E teve muita confusão na noite desta segunda-feira (20) no Parque São Jorge. A reunião já passava de cinco horas de duração quando houve uma votação prévia que aprovou a adminissibilidade do pedido.

O “sim” venceu por 126 votos contra 114. Por volta de 23h30, a reunião foi suspensa pelos conselheiros e a remarcação ficará para outra data, provavelmente a próxima segunda.

Desse modo, Augusto Melo continua como presidente corintiano, embora o risco de afastamento do cargo ainda seja uma realidade devido à suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, além de desrespeito ao estatuto do clube e infração da Lei Geral do Esporte.

Torcedores do Timão acompanharam a cerimônia pelo lado de fora, distantes do ginásio, já que um esquema de segurança foi reforçado no local.

A reunião estava prevista para dezembro, mas Augusto Melo obteve uma liminar que impediu a votação, já com os conselheiros presentes no Parque São Jorge. O presidente, aliás, chegou a tentar uma nova liminar para suspender a votação nesta noite, mas não teve êxito.

Com a supensão confirmada, Augusto Melo fez uma declaração pesada contra Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, com quem já havia se desentendido mais cedo.

“O que prejudica é ter um presidente do Conselho como o Tuma, completamente parcial e que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. Não deixou a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador. Está na hora de acabar. Corinthians está nessa situação porque tem um cara desse presidindo o conselho, não tem moral alguma para isso. Meus advogados vão cuidar disso. Ele vai marcar uma nova data, acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade. Essa política é muito suja, principalmente no conselho, alguns conselheiros. Enquanto eles não forem banidos, o Corinthians nunca vai sair disso. Com certeza a gente reverte, ele foi ditador em todos os sentidos. Confusão teve porque ele advogou por ele, comentou e julgou. Aí virou tumulto. Ele virou ditador. Não tem moral e competência para dirigir o conselho.”

