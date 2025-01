Betinho Marques: O Galo é um celeiro de goleiros históricos

De Kafunga a Victor, passando por Mão de Onça, Mussula, João Leite, Carlos, Taffarel, Diego Alves e Everson. O tempo prepara um goleiro para um futuro esplêndido, o nome da figura é Pedro Cobra. Com 18 anos, Pedro acaba de deixar a Copa São Paulo de 2024 como um dos destaques do guerreiro Galinho, que foi eliminado pelo Guarani no primeiro “mata” da competição perdendo a peleja por 3 a 1, mas com o segundo time mais novo da competição.

A grande vitória do Atlético, certamente, passou pela consolidação do seu arqueiro. Dono de defesas plásticas, salvadoras, os predicados de Pedro não param por aí. Ao olhar para a meta atleticana víamos um olhar forte, uma agilidade necessária, uma reposição de bola esperta, mas a serenidade na plenitude da alma, típica daqueles que fazem tudo em busca da excelência. Um adjetivo: maturidade.

Seguro e com metas estabelecidas desde a infância em Goiás, os relatos dão conta de que o garoto sempre soube o que queria. Muita dedicação, treinos exaustivos e maturidade para além da tenra idade, esse era o traçado. Enfim, com propósitos claros Cobra mostrou isso nas reposições qualificadas e rápidas para iniciar as transições ou construções de jogo na maior competição de base do Brasil.

ATENTO ÀS NECESSIDADES ATUAIS – JOGA COM OS PÉS

Percebendo que o futebol muda a todo instante, o goleiro atleticano já tem como predicados a boa saída de jogo com os pés e, além disso, bate faltas e pênaltis. Isso não começou agora. Mas há 10 anos, com treinos específicos.

Cobra constrói, com apenas 18 anos, uma longevidade de uma “Infinita Highway” cheia de automatismos repetidos por memórias de treinos exaustivos que começaram com o professor Cássio no MBS SHow Ball e passaram para os específicos com o professor Léo Alves, como relatou o portal Base.com.

Em 2023, Pedro Cobra foi convocado para a Seleção para a Copa do Mundo Sub-17, que foi disputada na Indonésia. Cobra é prova de que o trabalho bem realizado gera uma colheita com curva consistente e de base que não foge ou esquece jamais as suas raízes.

Basta passar pelas redes sociais do talentoso garoto para perceber que o orgulho é um rastro de quem tem lastro, talento, raiz e muito suor.De Kafunga a Victor, no gol o Galo tem história. No mais, já dizia Ayrton Senna: “se você, dedicar, seja no que for o seu ofício, de alguma maneira, você chega lá, você chega lá. Sei lá, mas sempre é necessário aquele trocadilho: acho que Cobra vai voar. A colheita precisa da pitada do acaso, da sorte, mas o sucesso é irmão do suor.

Nao tem coré coré, é Pedro Cobra!

#ABaseSalva

Galo, som, sol e sal é fundamental

