Ronaldinho Gaúcho comandará o ‘Bloco do Bruxo’ no carnaval de Salvador; veja preços

Rolê aleatório? Não, agora é o ‘Bloco do Bruxo’. Ronaldinho Gaúcho vai desfilar no carnaval de Salvador pelo famoso bloco Broder Loopi, no circuito Barra-Ondina, nos dias 1 e 3 de março – sábado e segunda, respectivamente. O evento já conta com atrações confirmadas e abadás à venda.

No sábado, o ‘Bloco do Bruxo’ será guiado pelo ritmo do cantor Tierry – com sucessos do sertanejo ao forró. Já na segunda a folia ficará sob o compasso do Pagode das Antigas, um projeto com participação de Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.

Os abadás para o evento estão à venda desde a última sexta-feira, 17, no valor de R$ 250 por dia. Os preços sofrerão alterações nas viradas de lote, nos dias 2 e 20 de fevereiro, quando passarão a custar R$ 300 e R$ 400. A peça pode ser adquirida no site oficial do evento.

“Está chegando a hora! Faltam só 40 dias pra começar a folia mais esperada do Carnaval 2025 no Bloco Broder do Bruxo! Dia 1º de março, data em que o futebol, a música e a alegria vão se unir pra transformar o circuito Barra-Ondina em um espetáculo INESQUECÍVEL”, anunciou o evento.

Ronaldinho Gaúcho no carnaval

O astro não abria mão de curtir o período festivo nem mesmo quando ainda atuava como jogador e sempre mergulhou de cabeça na folia. O Bruxo já tocou percussão, tirou foto com os garis que limpavam a Marquês de Sapucaí para encerrar o evento, curtiu show em camarote, se emocionou com desfile… por aí vai.

Em 2018, por exemplo, o ídolo se emocionou bastante momentos antes do desfile da Estácio de Sá, no Rio. A escola buscava acesso ao Grupo Especial na ocasião e contou com a torcida do Bruxo.

“Eu amo o carnaval desde que eu conheço por gente. A Estácio sempre me recebeu de uma forma especial. E eu torço e venho, e torço e sofro… E esse ano está especial, esse ano vai dar a gente”, declarou, em entrevista à TV Globo.

Contagem regressiva

